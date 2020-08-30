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Дарья Билодид о автобиографическом фильме: Это было непросто, но результатом я очень довольна

Единоборства
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Комментарий молодой украинской легенды

Дарья Билодид о автобиографическом фильме: Это было непросто, но результатом я очень довольна
UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид поделилась впечатлениями от выхода автобиографического фильма "Анаконда". Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instаgram.

"Вчера состоялась премьера моего первого документального фильма "Anaconda".

В первую очередь хочу поблагодарить @mitsubishimotors_ukraine за такую ​​крутую идею, которую у нас получилось воплотить в реальность. Также огромное спасибо всей съемочной группе и всем людям, которые принимали участие в съемках. Это было непросто, но результатом я очень довольна.

Благодаря дружеской и позитивной команде съемки не доставили мне дискомфорта, так как все относились с пониманием к моему графику и режиму", - написала она.

Напомним, что ранее Жан Беленюк похвастался урожаем слив.

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В статье: Дарья Билодид
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