Дарья Билодид о автобиографическом фильме: Это было непросто, но результатом я очень довольна

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид поделилась впечатлениями от выхода автобиографического фильма "Анаконда". Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instаgram.

"Вчера состоялась премьера моего первого документального фильма "Anaconda".

В первую очередь хочу поблагодарить @mitsubishimotors_ukraine за такую ​​крутую идею, которую у нас получилось воплотить в реальность. Также огромное спасибо всей съемочной группе и всем людям, которые принимали участие в съемках. Это было непросто, но результатом я очень довольна.

Благодаря дружеской и позитивной команде съемки не доставили мне дискомфорта, так как все относились с пониманием к моему графику и режиму", - написала она.