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Украинец Амосов одержал 25-ю победу в ММА

Единоборства
(1 голосов)

Это было непросто

Украинец Амосов одержал 25-ю победу в ММА
Новина українською

Ярослав Амосов (25-0) на турнире Bellator 252 в Анкасвилле разделенным решением судей (28–29, 29–28, 29–28) прошел американца Логана Сторли (11-1) и защитил свой непобедимый статус.

Амосов существенно превзошел Сторли по активности в стойке, но в третьем раунде Ярослав пропустил удушающий прием и был на грани от поражения. Украинцу в последний момент удалось разорвать захват.

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В статье: ММА Ярослав Амосов
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