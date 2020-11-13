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Украинец Амосов одержал 25-ю победу в ММА
Это было непросто
Ярослав Амосов (25-0) на турнире Bellator 252 в Анкасвилле разделенным решением судей (28–29, 29–28, 29–28) прошел американца Логана Сторли (11-1) и защитил свой непобедимый статус.
Амосов существенно превзошел Сторли по активности в стойке, но в третьем раунде Ярослав пропустил удушающий прием и был на грани от поражения. Украинцу в последний момент удалось разорвать захват.
Yaroslav Amosov and Logan Storley take to the canvas in the 2️⃣nd round.— BellatorMMA (@BellatorMMA) November 13, 2020
The #Bellator252 main card is LIVE NOW on @CBS Sports Network in the ???????? and with @Sky Sports in the ????????#MMA #Bellator pic.twitter.com/jNblHso6bQ
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