Украинец Амосов одержал 25-ю победу в ММА

Ярослав Амосов (25-0) на турнире Bellator 252 в Анкасвилле разделенным решением судей (28–29, 29–28, 29–28) прошел американца Логана Сторли (11-1) и защитил свой непобедимый статус.

Амосов существенно превзошел Сторли по активности в стойке, но в третьем раунде Ярослав пропустил удушающий прием и был на грани от поражения. Украинцу в последний момент удалось разорвать захват.

Yaroslav Amosov and Logan Storley take to the canvas in the 2️⃣nd round.



The #Bellator252 main card is LIVE NOW on @CBS Sports Network in the ???????? and with @Sky Sports in the ????????#MMA #Bellator