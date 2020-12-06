Жан Беленюк поздравил с днем ​​рождения легенду вольной борьбы. Фото

Украинский чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк поздравил с днем ​​рождения олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Украины и президента Ассоциации спортивной борьбы Эльбруса Тедеева. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Этот человек однажды одним коротким разговором кардинально изменил мое отношение к жизни, спорту, карьере, что сыграло огромную роль в моем становлении!

С днем ​​рождения, Эльбрус Сосланович" - написал он.