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Жан Беленюк поздравил с днем рождения легенду вольной борьбы. Фото
Украинец написал искренние слова
Украинский чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк поздравил с днем рождения олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Украины и президента Ассоциации спортивной борьбы Эльбруса Тедеева. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.
"Этот человек однажды одним коротким разговором кардинально изменил мое отношение к жизни, спорту, карьере, что сыграло огромную роль в моем становлении!
С днем рождения, Эльбрус Сосланович" - написал он.
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