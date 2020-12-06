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Жан Беленюк поздравил с днем ​​рождения легенду вольной борьбы. Фото

Единоборства
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Украинец написал искренние слова

Жан Беленюк поздравил с днем ​​рождения легенду вольной борьбы. Фото
UA-Футбол
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Украинский чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк поздравил с днем ​​рождения олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Украины и президента Ассоциации спортивной борьбы Эльбруса Тедеева. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Этот человек однажды одним коротким разговором кардинально изменил мое отношение к жизни, спорту, карьере, что сыграло огромную роль в моем становлении!

С днем ​​рождения, Эльбрус Сосланович" - написал он.

Жан Беленюк поздравил с днем ​​рождения легенду вольной борьбы. Фото - изображение 1
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В статье: Жан Беленюк
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