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Белодед показала фото с отдыха
Украинка отдыхает в Доминиканской Республике
20-летняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед отдыхает в Доминиканской Республике.
Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
Напомним, что Белодед является победительницей чемпионата Европы 2017-го года, чемпионатов мира 2018-го и 2019-го годов, а также чемпионкой Европейских игр-2019.
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