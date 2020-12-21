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Белодед показала фото с отдыха

Единоборства
(1 голосов)

Украинка отдыхает в Доминиканской Республике

Белодед показала фото с отдыха
Новина українською

20-летняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед отдыхает в Доминиканской Республике.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, что Белодед является победительницей чемпионата Европы 2017-го года, чемпионатов мира 2018-го и 2019-го годов, а также чемпионкой Европейских игр-2019.

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В статье: Дарья Билодид Дарья Белодед
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