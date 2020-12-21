Белодед показала фото с отдыха

20-летняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед отдыхает в Доминиканской Республике.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, что Белодед является победительницей чемпионата Европы 2017-го года, чемпионатов мира 2018-го и 2019-го годов, а также чемпионкой Европейских игр-2019.