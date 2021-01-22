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Порье подарил Макгрегору бутылку соуса
В ответ Конор пообещал виски
Ранним утром 24 января на "Бойцовском острове" в Абу-Даби пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 257.
В его преддверии участники шоу прошли официальную церемонию взвешивания, а также провели последние дуэли взглядов. Особенно эффектной она получилась у участников главного боя турнира, в котором встретятся Конор Макгрегор и Дастин Порье.
Сначала бойцы приняли положение в боевой стойке, а затем Порье достал из кармана бутылочку с соусом и подарил её ирландцу. Соус является продуктом производства американца. На пресс-конференции бойцы договорились обменяться подобными презентами, так что теперь, вероятно, Дастин ждёт от Конора бутылку виски, производством которого занимается ирландец.
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