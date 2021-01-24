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Порье - МакГрегор. ФОТО боя, завершившегося сенсацией

Единоборства
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Фаворит проиграл!

Порье - МакГрегор. ФОТО боя, завершившегося сенсацией
UA-Футбол
Новина українською

Наиболее ожидаемое событие в смешанных единоборствах - вторая встреча Конора МакГрегора и Джастина Порье, которая состоялась утром 24-го января в Абу-Даби (по Киеву) - завершилась совсем не так, как этого ожидали. Фаворитом боя считался ирландский боец, который в 2014-м уже побеждал американца нокаутом в первом раунде. Однако на этот раз Порье взял убедительный реванш - теперь уже он во втором раунде отправил Конора на канвас после серии боковых ударов. Вашему вниманию фото боя, в котором МакГрегор впервые в своей карьере проиграл нокаутом.

Фото кликабельные

Фотогалерея

Порье - МакГрегор. ФОТО боя, завершившегося сенсацией - фото 1Порье - МакГрегор. ФОТО боя, завершившегося сенсацией - фото 2Порье - МакГрегор. ФОТО боя, завершившегося сенсацией - фото 3Порье - МакГрегор. ФОТО боя, завершившегося сенсацией - фото 4Порье - МакГрегор. ФОТО боя, завершившегося сенсацией - фото 5Порье - МакГрегор. ФОТО боя, завершившегося сенсацией - фото 6

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В статье: Конор Макгрегор смешанные единоборства UFC Дастин Порье
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