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Дастин Порье: Конору нужна эта трилогия, и мне тоже
Комментарий американца
Американский боец UFC, бывший чемпион в легком весе Дастин Порье (27-6) рассказал, что не против организовать третий бой против ирландца Конора Макгрегора (22-5). Его слова цитирует MMA Junkie:
"Конору нужна эта трилогия, и мне тоже. Если UFC хочет этого, то давайте сделаем. Это будет большой бой. Он вырубил меня, потом я вырубил его. Конечно, это будет один из крупнейших сражений в этом году, возможно, за все время ...
Я не разговаривал с UFC напрямую. Они говорят с моим менеджером Робом Роветой. Мы стараемся сделать себе лучшие условия. Мы стараемся выстроить правильное соглашение, и когда это произойдет, борьба будет продолжаться. А пока посмотрим.
Я думаю, что трилогия имеет много смысла и принесет много денег. Поэтому мы просто пытаемся правильно структурировать сделку и посмотреть, какие временные рамки. Для боя с таким парнем, как Конор, нужны зрители, даже если их участие будет ограничено" - сказал он.
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