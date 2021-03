Шакил О’Нил пришел на рестлинг и эпично проломил спиной стол

Четырехкратный чемпион НБА с Лейкерс и Майами Шакил О’Нил накануне выступил в шоу американского промоушена AEW.

Шак провел бой 2 на 2 в паре с бывшей баскетболисткой Джейд Кэргилл, а их соперниками были рестлер Коди Родес и Блэк Вельвет.

48-летний О’Нил для разогрева показательно побил нескольких карликов, один из ударил его стулом по спине.

В бою О’Нил показал, что все еще находится в отличной форме. Посмотрите, как легко Шак отправил в полет не самого легкого оппонента.

А потом Шак своей 170-килограммовой массой вдребезги разнес специально поставленные столы после эффектного приема от Родеса.

Please send our condolences to the tables #AEWDynamite pic.twitter.com/OFY9v94zWw — All Elite Wrestling on TNT (@AEWonTNT) March 4, 2021

Пока О’Нила забирала скорая помощь, Кэргилл удержала соперницу на лопатках и принесла команде баскетболистов победу.