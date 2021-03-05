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Шакил О’Нил пришел на рестлинг и эпично проломил спиной стол
Легенда НБА развлекается на пенсии
thebharatexpressnews.com
Четырехкратный чемпион НБА с Лейкерс и Майами Шакил О’Нил накануне выступил в шоу американского промоушена AEW.
Шак провел бой 2 на 2 в паре с бывшей баскетболисткой Джейд Кэргилл, а их соперниками были рестлер Коди Родес и Блэк Вельвет.
48-летний О’Нил для разогрева показательно побил нескольких карликов, один из ударил его стулом по спине.
.@SHAQ takes out the #NightmareFamily at ringside!— All Elite Wrestling (@AEW) March 4, 2021
Watch #AEWDynamite NOW on @TNTDrama pic.twitter.com/I2LDPTTDcq
В бою О’Нил показал, что все еще находится в отличной форме. Посмотрите, как легко Шак отправил в полет не самого легкого оппонента.
BIG TIME powerbomb from @SHAQ with a scoop slam return by @CodyRhodes! Watch #AEWDynamite NOW on @TNTDrama pic.twitter.com/5xbNGdOZbx— All Elite Wrestling (@AEW) March 4, 2021
А потом Шак своей 170-килограммовой массой вдребезги разнес специально поставленные столы после эффектного приема от Родеса.
Please send our condolences to the tables #AEWDynamite pic.twitter.com/OFY9v94zWw— All Elite Wrestling on TNT (@AEWonTNT) March 4, 2021
Пока О’Нила забирала скорая помощь, Кэргилл удержала соперницу на лопатках и принесла команде баскетболистов победу.
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