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Шакил О’Нил пришел на рестлинг и эпично проломил спиной стол

Единоборства
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Легенда НБА развлекается на пенсии

Шакил О’Нил пришел на рестлинг и эпично проломил спиной стол

thebharatexpressnews.com

Новина українською

Четырехкратный чемпион НБА с Лейкерс и Майами Шакил О’Нил накануне выступил в шоу американского промоушена AEW.

Шак провел бой 2 на 2 в паре с бывшей баскетболисткой Джейд Кэргилл, а их соперниками были рестлер Коди Родес и Блэк Вельвет.

48-летний О’Нил для разогрева показательно побил нескольких карликов, один из ударил его стулом по спине.

В бою О’Нил показал, что все еще находится в отличной форме. Посмотрите, как легко Шак отправил в полет не самого легкого оппонента.

А потом Шак своей 170-килограммовой массой вдребезги разнес специально поставленные столы после эффектного приема от Родеса.

Пока О’Нила забирала скорая помощь, Кэргилл удержала соперницу на лопатках и принесла команде баскетболистов победу.

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В статье: НБА Шакил О'Нил рестлинг
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