Конор Макгрегор показал, как готовится к бою с Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал, как готовится к третьему бою с Дастином Порье.

"USADA протестировало меня прямо перед этим. Кровь и моча. Это происходит дважды в неделю. Я их не виню, я зверь. Вот что меня беспокоит — почему больше не объявляют о том, что спортсмен пойман на допинге? Получается, они могут держать это в тайне. Дерьмовые отговорки в стиле "загрязнённая добавка" снова принимаются", — написал Макгрегор на своей странице в "Твиттере".

Usada tested me right before this. Blood and urine. That’s twice this week. I don’t blame them, I’m a animal. What irks me tho is there is never an announcement of athletes caught anymore? This means -

1. They can keep it quiet.

2. Tainted supplement bullshit excuses are accepted pic.twitter.com/6Vqii96Z4o