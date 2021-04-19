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Конор Макгрегор показал, как готовится к бою с Порье

Единоборства
(1 голосов)

Поединок пройдет 10-го июля

Конор Макгрегор показал, как готовится к бою с Порье

Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал, как готовится к третьему бою с Дастином Порье.

"USADA протестировало меня прямо перед этим. Кровь и моча. Это происходит дважды в неделю. Я их не виню, я зверь. Вот что меня беспокоит — почему больше не объявляют о том, что спортсмен пойман на допинге? Получается, они могут держать это в тайне. Дерьмовые отговорки в стиле "загрязнённая добавка" снова принимаются", — написал Макгрегор на своей странице в "Твиттере".

Напомним, бой Макгрегора с Порье состоится на турнире UFC 264 10 июля. Впервые они бились в 2014 году, тогда победил ирландец. В январе 2021 года Порье взял у Макгрегора реванш. Все билеты на поединок были проданы за несколько секунд.

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В статье: Конор Макгрегор
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