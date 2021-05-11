Дана Уайт рассказал о перспективах Тони Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт убеждён, что бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Тони Фергюсон может вернуться на топ-уровень, если победит Бенейла Дариуша на грядущем турнире UFC.

"Для Тони это будет большой поединок. Фанаты любят Фергюсона, если он выйдет в октагон и выступит хорошо, он снова вернётся в число топ-бойцов дивизиона. Посмотрим, что нам покажет Фергюсон", — приводит слова функционера BJ Penn.

Напомним, в предстоящие выходные в Техасе пройдёт номерной турнир UFC 262.