Исторический момент: Украинец Амосов - чемпион Bellator в полусреднем весе

Украинский боец ​​Ярослав Амосов (26-0) завоевал титул чемпиона Bellator в полусреднем весе. В поединке за звание сильнейшего в дивизионе он одолел действующего чемпиона, бразильца Дугласа Лиму (32-9).

Наш соотечественник доминировал на протяжении всего поединка и одержал победу единогласным решением судей 50-45; 49-46; 49-46 . Амосов - первый украинский чемпион в истории ММА.

Эта победа стала уже 26-й для Ярослава, что же касается его противника, то второе поражение подряд (после неудачной попытки стать чемпионом в среднем весе) заставляет задуматься о дальнейших выступлениях в промоушене.