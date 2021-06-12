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Исторический момент: Украинец Амосов - чемпион Bellator в полусреднем весе

Единоборства
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Поздравляем нашего бойца

Исторический момент: Украинец Амосов - чемпион Bellator в полусреднем весе

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UA-Футбол
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Украинский боец ​​Ярослав Амосов (26-0) завоевал титул чемпиона Bellator в полусреднем весе. В поединке за звание сильнейшего в дивизионе он одолел действующего чемпиона, бразильца Дугласа Лиму (32-9).

Наш соотечественник доминировал на протяжении всего поединка и одержал победу единогласным решением судей 50-45; 49-46; 49-46. Амосов - первый украинский чемпион в истории ММА.

Эта победа стала уже 26-й для Ярослава, что же касается его противника, то второе поражение подряд (после неудачной попытки стать чемпионом в среднем весе) заставляет задуматься о дальнейших выступлениях в промоушене.

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В статье: Bellator Ярослав Амосов
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