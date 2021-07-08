Макгрегор - Пуарье. Третья серия

В ночь на 11 июля в рамках серии боев UFC 264 легендарный Конор Макгрегор проведет третий поединок с Дастином Пуарье. Амбассадор Parimatch, который недавно продлил с брендом контракт, настроен взять реванш и этот бой с нетерпением ждут все фанаты ММА.

Напомним, впервые Макгрегор и Пуарье встретились в 2014 году, тогда ирландец выиграл нокаутом уже в первом раунде. Следующий их бой состоялся в январе этого года, Конору аналитики Parimatch давали 70% на победу, но он уступил техническим нокаутом во втором раунде. Теперь же шансы оцениваются практически как равные, 52% против 48% в пользу Дастина. Этот поединок не будет титульным, но, учитывая противостояния бойцов, можно не сомневаться, что недостатка мотивации ни у кого из них не возникнет.

Еще до предыдущей встречи многие отмечали, что Пуарье постоянно прибавляет. Он, как и Конор, предпочитает драться в стойке. Впрочем в последнее время Дастин много времени стал уделять борьбе и после серии ударов иногда пытается перевести противника в партер. Правда, вряд ли этих навыков хватит, чтобы удивить опытного Макгрегора. А вот в стойке Дастин свое мастерство уже показал, видимо, попробует добыть победу тем же способом.

Другой вопрос, что хоть Пуарье и волевой боец, выносливый, но много пропускает. Это может стать очень серьезной проблемой. Также Дастин, скорее всего, будет выглядеть гораздо свежее в поздних раундов, если до них дойдет дело.

Учитывая, сколько всего поставлено на этот бой, можно предположить, что Пуарье придется очень непросто. Макгрегор заряжен на победу как никогда. Пусть он сдержан в своих высказываниях, но уже дал понять, что сделает все, чтобы взять реванш. Вероятно, начало поединка получится очень жарким, а сам бой фанаты еще долго будут обсуждать.