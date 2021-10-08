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Макгрегор хочет продать свою роскошную яхту
Конор уже присмотрел себе паб
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор собирается выставить свою яхту на продажу. Об этом пишет The Currency.
В настоящее время яхта находится у берегов Дублина (Ирландия). По сведениям источника, Конор уже присмотрел новую цель для инвестиций: ирландец собирается купить паб, стоимость которого оценивается в € 800 000.
Последний бор Макгрегор провёл на турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
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