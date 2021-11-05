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Конор Макгрегор встретился с Джонни Деппом
Ирландец поблагодарил актера за гостеприимство
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост в своём официальном "инстаграме", показав фото со встречи со знаменитым голливудским актёром Джонни Деппом.
"Я и Джон Депп наслаждаемся бокалом прекрасного вина. Спасибо за доброту и гостеприимство по отношению к моим друзьям и семье, Джонни! Настоящий джентльмен", — написал Макгрегор.
В настоящее время Конор не выступает из-за травмы ноги, которую он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264.
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