Конор Макгрегор встретился с Джонни Деппом

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост в своём официальном "инстаграме", показав фото со встречи со знаменитым голливудским актёром Джонни Деппом.

"Я и Джон Депп наслаждаемся бокалом прекрасного вина. Спасибо за доброту и гостеприимство по отношению к моим друзьям и семье, Джонни! Настоящий джентльмен", — написал Макгрегор.

В настоящее время Конор не выступает из-за травмы ноги, которую он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264.