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Дарья Билодид: Положительный настрой важен абсолютно во всем. Фото
Украинка не прекращает тренировки
Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады 2020 Дарья Билодид рассказала, насколько важен позитивный настрой во время тренировочного процесса и в жизни в целом. Соответствующий пост она разметила на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее Александр Гвоздик
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