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Дарья Билодид: Положительный настрой важен абсолютно во всем. Фото

Единоборства
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Украинка не прекращает тренировки

Дарья Билодид: Положительный настрой важен абсолютно во всем. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады 2020 Дарья Билодид рассказала, насколько важен позитивный настрой во время тренировочного процесса и в жизни в целом. Соответствующий пост она разметила на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Александр Гвоздик рассказал, каким бизнесом занимается сегодня.

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В статье: Дарья Билодид
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