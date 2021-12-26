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Самое милое фото дня: Дарья Белодид и элегантная шляпка. Фото
Очень красивая
International Judo Federation
Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады 2020 Дарья Белодид поделилась со своими поклонниками фото в элегантной шляпке. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Билодид
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