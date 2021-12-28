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Президент UFC был замечен на благотворительной акции

Единоборства
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Он помог бедным семьям

Президент UFC был замечен на благотворительной акции

Новина українською

Президент UFC Дана Уайт был замечен в одном из магазинов, в котором он покупал продукты для нескольких семей.

"Турне Даны Уайта "Распространение праздничного настроения" продолжается. Президент UFC Дана Уайт был замечен вчера вечером в магазине Albertsons на углу Чарльстон и Слоун. Он покупал продукты для нескольких семей. Да, я буду рекламировать это, потому что это потрясающе и никто об этом не говорит", — написал один из пользователей "Твиттера".

Напомним, некоторые бойцы UFC регулярно принимают участие в благотворительных акциях и даже имеют собственные благотворительные фонды.

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В статье: Дана Уайт
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