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Президент UFC был замечен на благотворительной акции
Он помог бедным семьям
Президент UFC Дана Уайт был замечен в одном из магазинов, в котором он покупал продукты для нескольких семей.
"Турне Даны Уайта "Распространение праздничного настроения" продолжается. Президент UFC Дана Уайт был замечен вчера вечером в магазине Albertsons на углу Чарльстон и Слоун. Он покупал продукты для нескольких семей. Да, я буду рекламировать это, потому что это потрясающе и никто об этом не говорит", — написал один из пользователей "Твиттера".
The Dana White Spread Holiday Cheer Tour continues in the ESLV. UFC’s President, Dana White was spotted at Albertsons on Charleston and Sloan last night. Buying groceries for multiple families. Yes, I’m going to promote this because this is awesome and no one is talking about it pic.twitter.com/RxetNo0cBP— Andrew Carrillo (@AndrewCarrillo0) December 23, 2021
Напомним, некоторые бойцы UFC регулярно принимают участие в благотворительных акциях и даже имеют собственные благотворительные фонды.
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