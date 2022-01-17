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Дарья Билодид показывает чудеса растяжки на тренировке. Фото
Подготовка к сезону
Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады 2020 Дарья Билодид показывает отличную растяжку на тренировке. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Александр Усик
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