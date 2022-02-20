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Дарья Белодид: Спорт – это не только счастье и победы, это также слезы и потери. Видео

Единоборства
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Дарья Белодид: Спорт – это не только счастье и победы, это также слезы и потери. Видео

International Judo Federation

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады 2020 Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками мотивирующим видео, на котором продемонстрировала самые яркие моменты своей карьеры. Соответствующий материал она разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Спорт – это не только счастье и победы, это слезы и потери. Но он делает тебя еще сильнее"

Напомним, что ранее Белодед поделилась с болельщиками фото в шикарном платье.

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В статье: Дарья Билодид
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