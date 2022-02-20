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Дарья Белодид: Спорт – это не только счастье и победы, это также слезы и потери. Видео
Правильные слова
International Judo Federation
Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады 2020 Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками мотивирующим видео, на котором продемонстрировала самые яркие моменты своей карьеры. Соответствующий материал она разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Спорт – это не только счастье и победы, это слезы и потери. Но он делает тебя еще сильнее"
Напомним, что ранее Белодед
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