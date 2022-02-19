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Дарья Белодид показала шикарное платье на невероятно стройной фигуре. Фото

Единоборства
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На подиум, срочно

Дарья Белодид показала шикарное платье на невероятно стройной фигуре. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер ОИ 2020 Дарья Билодид показала своим поклонникам новое шикарное платье. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.

Дарья Белодид показала шикарное платье на невероятно стройной фигуре. Фото - изображение 1Дарья Белодид показала шикарное платье на невероятно стройной фигуре. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Пидручный прокомментировал результат ОИ-2022.

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В статье: Дарья Билодид
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