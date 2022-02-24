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Белодед: "Россия и Беларусь, остановитесь! Мы хотим мира"
Правильные слова
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Титулованная украинская дзюдоистка Дарья Белодед в Instagram прокомментировала полномасштабное вторжение России на территорию Украины.
«Сегодня я проснулась в 6 утра от выстрелов в Киеве, у меня нет слов, я очень боюсь и молюсь за своих родных и мою страну.
Россия начала нас бомбить, война началась. Я до последнего не верила, что это может быть.
Зачем? Зачем разрушать жизнь людей? Россия и Беларусь, остановитесь! Мы хотим мира, мы хотим жить!», - написала спортсменка.
На данный момент под удар России попали объекты в 17 областях Украины, на границах идут интенсивные бои.
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