Белодед: "Россия и Беларусь, остановитесь! Мы хотим мира"

Титулованная украинская дзюдоистка Дарья Белодед в Instagram прокомментировала полномасштабное вторжение России на территорию Украины.

«Сегодня я проснулась в 6 утра от выстрелов в Киеве, у меня нет слов, я очень боюсь и молюсь за своих родных и мою страну.

Россия начала нас бомбить, война началась. Я до последнего не верила, что это может быть.

Зачем? Зачем разрушать жизнь людей? Россия и Беларусь, остановитесь! Мы хотим мира, мы хотим жить!», - написала спортсменка.

На данный момент под удар России попали объекты в 17 областях Украины, на границах идут интенсивные бои.