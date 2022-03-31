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Александра Хоменец стала серебряной призеркой чемпионата Европы по борьбе
Она не смогла побороть Андрее Беатрис
Фото: UWW
Александра Хоменец стала вице-чемпионкой Европы по борьбе.
В весовой категории до 55 кг она не смогла одолеть румынку Андрее Беатрис 5:7.
Напомним, что в пятницу, 1 апреля, в финалах чемпионата Европы также выступят Татьяна Рижко (до 65 кг) и Алина Грушина-Акобия (до 57 кг), а Лилия Маланчук (до 53 кг) и Илона Прокопевнюк (до 62 кг) поборются за бронзу.
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