Александра Хоменец стала серебряной призеркой чемпионата Европы по борьбе

Александра Хоменец стала вице-чемпионкой Европы по борьбе.

В весовой категории до 55 кг она не смогла одолеть румынку Андрее Беатрис 5:7.

Напомним, что в пятницу, 1 апреля, в финалах чемпионата Европы также выступят Татьяна Рижко (до 65 кг) и Алина Грушина-Акобия (до 57 кг), а Лилия Маланчук (до 53 кг) и Илона Прокопевнюк (до 62 кг) поборются за бронзу.