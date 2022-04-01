Татьяна Рижко -чемпионка Европы по борьбе

В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат Европы по спортивной борьбе.

В весе до 53 кг украинка Лилия Маланчук заняла 4-е место, она не смогла одолеть Катаржину Кравчик (4:14).

Илона Прокопевнюк в весовой категории до 62 кг взяла бронзовую медаль, а в весе до 65 кг триумфатором соревнований стала Татьяна Рижко, которая разобралась с Элис Маноловой.