Единоборства
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Татьяна Рижко -чемпионка Европы по борьбе
Украинка достойно представила нашу страну
В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат Европы по спортивной борьбе.
В весе до 53 кг украинка Лилия Маланчук заняла 4-е место, она не смогла одолеть Катаржину Кравчик (4:14).
Илона Прокопевнюк в весовой категории до 62 кг взяла бронзовую медаль, а в весе до 65 кг триумфатором соревнований стала Татьяна Рижко, которая разобралась с Элис Маноловой.
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