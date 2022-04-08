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Беленюк: Все, к чему прикасается русский мир, превращается в говно
Таков русский мир
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийский чемпион Жан Беленюк на своей странице в Instagram показал борцовский зал в Ирпене после того, как в нем побывали оккупанты:
"Все, к чему прикасается "русский мир", превращается в говно.
Борцам из россии и беларуси пламенный привет. Приезжайте на сборы, зал для вас есть ваши же подготовили", - написал Жан.
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