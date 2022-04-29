Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинец Ядов вышел в финал чемпионата Европы по дзюдо
Богдан близок к чемпионству
Фото: Tribuna
Украинский дзюдоист Богдан Ядов пробился в финал чемпионата Европы по дзюдо. Он выступал в весовой категории до 66 кг.
В четырех поединках Ядов одержал победу, а в золотом финале сойдется с испанцем Альберто Мартином Гейтеро.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- СМИ: Клубы УПЛ следующий сезон могут начать в разных чемпионатах
- Определился первый спарринг-партнер сборной Украины перед отбором ЧМ
- В войне за Украину погиб ветеран британской армии
- Нейт Диас: Не буду драться с Конором Макгрегором, он отстой
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти