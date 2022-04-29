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Украинец Ядов вышел в финал чемпионата Европы по дзюдо

Единоборства
(1 голосов)

Богдан близок к чемпионству

Украинец Ядов вышел в финал чемпионата Европы по дзюдо

Фото: Tribuna

Новина українською

Украинский дзюдоист Богдан Ядов пробился в финал чемпионата Европы по дзюдо. Он выступал в весовой категории до 66 кг.

В четырех поединках Ядов одержал победу, а в золотом финале сойдется с испанцем Альберто Мартином Гейтеро.

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В статье: Богдан Ядов
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