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Анжелика Терлюга добыла золото по каратэ на этапе Премьер-лиги в Рабате

Единоборства
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В финале украинка победила чемпионку мира-2021

Анжелика Терлюга добыла золото по каратэ на этапе Премьер-лиги в Рабате

Фото: НОК України

UA-Футбол
Новина українською

Украинская каратека Анжелика Терлюга добыла золото на этапе Премьер-лиги в марокканском Рабате. Она была единственной представительницей Украины на турнире и дралась в весовой категории до 55 килограмм.

Терлюга является лидеркой мирового рейтинга в своей весовой категории и победительницей предыдущего этапа Премьер-лиги – в Португалии. Она также завоевала серебро на Олимпиаде-2021 в Токио.

В финале Анжелика победила действующую чемпионку мира – египтянку Ахлям Юссеф со счетом 5:2. Для Терлюги эта медаль – третья в 2022 году, на первом этапе в ОАЭ она взяла серебро.

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В статье: каратэ Анжелика Терлюга
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