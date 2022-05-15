Анжелика Терлюга добыла золото по каратэ на этапе Премьер-лиги в Рабате

Украинская каратека Анжелика Терлюга добыла золото на этапе Премьер-лиги в марокканском Рабате. Она была единственной представительницей Украины на турнире и дралась в весовой категории до 55 килограмм.

Терлюга является лидеркой мирового рейтинга в своей весовой категории и победительницей предыдущего этапа Премьер-лиги – в Португалии. Она также завоевала серебро на Олимпиаде-2021 в Токио.

В финале Анжелика победила действующую чемпионку мира – египтянку Ахлям Юссеф со счетом 5:2. Для Терлюги эта медаль – третья в 2022 году, на первом этапе в ОАЭ она взяла серебро.