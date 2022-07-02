Женская сборная Украины по спортивной борьбе победила в командном зачете на ЧЕ U-20

Женская сборная Украины по спортивной борьбе одержала победу в командном зачете на чемпионате Европы U-20 в Риме. Ранее команда также побеждала на ЧЕ U-17 в Бухаресте.

Сейчас же сборная суммарно взяла четыре золотых медали, одну серебряную и три бронзовых. Золото добыли Юлия Лесковец, Александра Хоменец, Манола Скобельская и Ирина Заблоцкая.

Серебро взяла Мария Орлевич. Бронзу же выгрызли Альбина Рилле, Наталья Кливчуцкая и Ирина Боднар.