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Женская сборная Украины по спортивной борьбе победила в командном зачете на ЧЕ U-20

Единоборства
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Украинки взяли 4 золота, 1 серебро и 3 бронзы

Женская сборная Украины по спортивной борьбе победила в командном зачете на ЧЕ U-20

Фото: Укрінформ

UA-Футбол
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Женская сборная Украины по спортивной борьбе одержала победу в командном зачете на чемпионате Европы U-20 в Риме. Ранее команда также побеждала на ЧЕ U-17 в Бухаресте.

Сейчас же сборная суммарно взяла четыре золотых медали, одну серебряную и три бронзовых. Золото добыли Юлия Лесковец, Александра Хоменец, Манола Скобельская и Ирина Заблоцкая.

Серебро взяла Мария Орлевич. Бронзу же выгрызли Альбина Рилле, Наталья Кливчуцкая и Ирина Боднар.

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В статье: Ассоциация спортивной борьбы Украины
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