Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Женская сборная Украины по спортивной борьбе победила в командном зачете на ЧЕ U-20
Украинки взяли 4 золота, 1 серебро и 3 бронзы
Фото: Укрінформ
Женская сборная Украины по спортивной борьбе одержала победу в командном зачете на чемпионате Европы U-20 в Риме. Ранее команда также побеждала на ЧЕ U-17 в Бухаресте.
Сейчас же сборная суммарно взяла четыре золотых медали, одну серебряную и три бронзовых. Золото добыли Юлия Лесковец, Александра Хоменец, Манола Скобельская и Ирина Заблоцкая.
Серебро взяла Мария Орлевич. Бронзу же выгрызли Альбина Рилле, Наталья Кливчуцкая и Ирина Боднар.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо - Сьон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Вернидуб: Украину не хотели видеть на чемпионате мира, потому что это страна, в которой идет война
- ВИДЕО, как артиллеристы ВСУ с гаубицы М-777 разбомбили российский склад боеприпасов в Запорожской области
- Сборная Украины U-20 победила на юниорском чемпионате Европы
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти