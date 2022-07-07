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Конор Макгрегор назвал имя бойца, который может стать чемпионом UFC
И тоже ирландец
Getty Images / Global Images Ukraine
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор считает, что его соотечественник Иан Гарри может стать чемпионом промоушена.
"Иан Гарри выглядел невероятно впечатляюще в эти выходные. Он был полностью погружён во всё это и наслаждался каждой секундой. Его потенциал стать следующим чемпионом UFC из Ирландии значительно вырос в эти выходные. Поздравляю, Иан, продолжай в том же духе, брат!" — написал Макгрегор в социальных сетях.
Иан Гарри на прошедшем турнире UFC 276 одержал победу в бою с Габриэлем Грином единогласным решением судей. Всего на его счету в смешанных единоборствах 14 побед и одно поражение.
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