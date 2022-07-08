Украинка Анастасия Деревянко заняла третья место на Всемирных играх-2022

Украина завоевала первую медаль на Всемирных играх-2022 в Бирмингеме, США. Награду в копилку нашей команды принесла Анастасия Деревянко, взявшая бронзу в легком весе в пауэрлифтинге.

Стоит отметить, что раньше спортсменка не доставалась столь высоко на Всемирных играх. Первое место заняла Юкако Фукусима из Японии, на втором месте разместилась польская спортсменка Зузанна Кула.

Результаты

приседания – 187,5 кг

жим лежа – 115 кг

тяга становая – 180 кг