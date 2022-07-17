Белодид заявила, что не хочет видеть россиян в сфере спорта

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид рассказала, что выступает против допуска россиян к любым видам спорта. Ее слова цитирует Parimatch Ukraine:

"Общалась ли я с россиянами после начала войны? На самом деле нет. С дзюдо я ни с кем не общалась. У меня были, возможно, какие-то знакомые, два-три человека, с которыми я просто знакома. Это не мои друзья, мы с ними не общались до войны, я их просто знала.

И ни один человек не написал мне, не спросил как я, не выразил никакой поддержки, не написали, что они против своей власти – ничего. Поэтому я, в принципе, очень разочарована этими людьми. Не хотелось бы видеть их в сфере спорта и, в принципе, вообще.

Когда их допустили к соревнованиям, мы все были в шоке. Поскольку дзюдо – первый вид спорта, к которому допущены российские спортсмены. Почему это произошло – я не могу сказать точно. Это сделал президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер. Возможно, это связано с тем, что у россии много контактов, были спонсорами многих соревнований ранее."

О допуске к Олимпиаде-2024

"Честно говоря, я не могу знать о том, отстранят ли россиян от Олимпиады-2024. Я не ожидала, что их допустят и к дзюдо. Я об этом и думать не могла. Но, как мы видим, результат не очень приятен. Ничего не могу гарантировать. Это будет зависеть от президента МОК Томаса Баха, как он решит. Это будет зависеть, думаю, от других стран, как они будут вести себя, как они будут реагировать. Много факторов.

Я надеюсь, что их все-таки не допустят" – сказала она.