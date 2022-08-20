Украинский боец нокаутировал соперника за 5 секунд. Это рекорд промоушена. Видео

Украинский боец ММА Богдан Гнидко принял участие в турнире KSW 73, проходящем в Варшаве, Польша. Его поединок с поляком Дамьяном Пивоварчиком был внесен в мэйнкард ивента.

WOOOOOOW!!!! #KSW73



???????? Bohdan Gnidko with the fastest KO in KSW history!!!



Can @usykaa do the same tonight!? pic.twitter.com/Oyf38AjNM1 — KSW (@KSW_MMA) August 20, 2022

Украинец сумел победить уже на пятой секунде, отправив соперника в нокаут ударом левой руки. Это время – исторический рекорд польского турнира. Примечательно, что на самый быстрый нокаут в UFC также потребовалось всего 5 секунд. Его сделал Хорге Масвидаль в бою с Беном Аскером.

У киевлянина Гнидко же теперь восемь побед в восьми матчах на профессиональном уровне. Пять из этих финишей он добился нокаутом или техническим нокаутом. Остальных трех – сабмишеном.