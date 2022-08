Украинский боец нокаутировал соперника за 5 секунд. Это рекорд промоушена. Видео

Украинский боец ММА Богдан Гнидко принял участие в турнире KSW 73, проходящем в Варшаве, Польша. Его поединок с поляком Дамьяном Пивоварчиком был внесен в мэйнкард ивента.

WOOOOOOW!!!! #KSW73



???????? Bohdan Gnidko with the fastest KO in KSW history!!!



Can @usykaa do the same tonight!? pic.twitter.com/Oyf38AjNM1