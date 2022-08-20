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Украинский боец нокаутировал соперника за 5 секунд. Это рекорд промоушена. Видео
Мощнейшая победа Богдана Гнидко
Фото: Przegląd Sportowy - Onet
Украинский боец ММА Богдан Гнидко принял участие в турнире KSW 73, проходящем в Варшаве, Польша. Его поединок с поляком Дамьяном Пивоварчиком был внесен в мэйнкард ивента.
WOOOOOOW!!!! #KSW73— KSW (@KSW_MMA) August 20, 2022
???????? Bohdan Gnidko with the fastest KO in KSW history!!!
Can @usykaa do the same tonight!? pic.twitter.com/Oyf38AjNM1
Украинец сумел победить уже на пятой секунде, отправив соперника в нокаут ударом левой руки. Это время – исторический рекорд польского турнира. Примечательно, что на самый быстрый нокаут в UFC также потребовалось всего 5 секунд. Его сделал Хорге Масвидаль в бою с Беном Аскером.
У киевлянина Гнидко же теперь восемь побед в восьми матчах на профессиональном уровне. Пять из этих финишей он добился нокаутом или техническим нокаутом. Остальных трех – сабмишеном.
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