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Украинский боец нокаутировал соперника за 5 секунд. Это рекорд промоушена. Видео

Единоборства
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Мощнейшая победа Богдана Гнидко

Украинский боец нокаутировал соперника за 5 секунд. Это рекорд промоушена. Видео

Фото: Przegląd Sportowy - Onet

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боец ММА Богдан Гнидко принял участие в турнире KSW 73, проходящем в Варшаве, Польша. Его поединок с поляком Дамьяном Пивоварчиком был внесен в мэйнкард ивента.

Украинец сумел победить уже на пятой секунде, отправив соперника в нокаут ударом левой руки. Это время – исторический рекорд польского турнира. Примечательно, что на самый быстрый нокаут в UFC также потребовалось всего 5 секунд. Его сделал Хорге Масвидаль в бою с Беном Аскером.

У киевлянина Гнидко же теперь восемь побед в восьми матчах на профессиональном уровне. Пять из этих финишей он добился нокаутом или техническим нокаутом. Остальных трех – сабмишеном.

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В статье: ММА
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