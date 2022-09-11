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Андрей Кулик взял бронзу на ЧМ по греко-римской борьбе
Первая медаль Украины на турнире
Фото: СУСПІЛЬНЕ
Украинские греко-римские борцы приняли участие в чемпионате мира по этому виду спорта. Всего на турнир приехало четверо украинцев: Корюн Сахрадян, Ясаф Зейналов, Андрей Антонюк и Андрей Кулик.
Последнему, единственному среди всех украинцев, удалось добыть призовое место на соревновании. Кулик проиграл один раз за весь турнир – в первый же день сербу Али Арсалану. После этого поражения он исключительно побеждал.
Среди разваленных Андреем – венгр Роберт Фрицш и литовец Криступас Слейва. В труднейшем бою за бронзу украинец победил француза Ибрагима Ганема со счетом 4:3.
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