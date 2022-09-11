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Андрей Кулик взял бронзу на ЧМ по греко-римской борьбе

Единоборства
(2 голосов)

Первая медаль Украины на турнире

Андрей Кулик взял бронзу на ЧМ по греко-римской борьбе

Фото: СУСПІЛЬНЕ

UA-Футбол
Новина українською

Украинские греко-римские борцы приняли участие в чемпионате мира по этому виду спорта. Всего на турнир приехало четверо украинцев: Корюн Сахрадян, Ясаф Зейналов, Андрей Антонюк и Андрей Кулик.

Последнему, единственному среди всех украинцев, удалось добыть призовое место на соревновании. Кулик проиграл один раз за весь турнир – в первый же день сербу Али Арсалану. После этого поражения он исключительно побеждал.

Среди разваленных Андреем – венгр Роберт Фрицш и литовец Криступас Слейва. В труднейшем бою за бронзу украинец победил француза Ибрагима Ганема со счетом 4:3.

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В статье: греко-римская борьба сборная Украины по греко-римской борьбе
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