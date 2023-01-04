Президент UFC Уайт публично избил жену в ночном клубе в состоянии алкогольного опьянения

Президент UFC Дэйна Уайт подрался с женой в ночном клубе во время празднования Нового года.

Конфликт функционера с любимой попал на видео, в результате чего разразился большой скандал.

Как сообщает TMZ, пара отдыхала с друзьями в VIP-зоне ночного клуба Кабо-Сан-Лукас. В состоянии алкогольного опьянения Уайт наклонился к своей жене Энн Уайт, после чего супруга дала ему пощечину. В ответ женщина получила от Уайта пощечину, и между ними началась драка.

Уайт заявил, что после ссоры все быстро утихло. И это был первый раз, когда он поднял руку на жену:

"Мы вышли потусить в новогодний вечер и – к сожалению, вот что случилось. Я один из тех парней, которые годами говорят: "Нет никакого оправдания для парня, который поднимает руку на женщину", - признался Уайт в комментарии TMZ.

Также, Дана Уайт признался, что сразу после появления видео в сети пара показала его детям, объяснив, свой поступок:

"Мне стыдно, но это также одна из тех ситуаций, когда мы больше беспокоимся о наших детях. У нас трое детей, и, очевидно, после появления видео, мы показали его детям, и сейчас мы больше сосредоточены на нашей семье", - подытожил функционер.

Жена президента UFC подтвердила, что подобное в их семье никогда раньше не случалось, а в тот вечер они оба потеряли контроль над собой:

"Мы почти 30 лет вместе. Даже фразой о том, что это не в его характере, я ничего не смогу вам объяснить, ведь такого никогда прежде не было. Полагаю, все дело в том, что мы оба солидно перебрали с алкоголем. И оба в какой-то момент сорвались. Мы уже обсудили всё в семейном кругу и извинились друг перед другом. А теперь мы просим остальных людей уважать нашу личную жизнь. Если не ради нас, то ради наших детей", - призналась Энн.

Стоит отметить, Дана Уайт и Энн поженились в 1998 году. Они воспитывают троих детей.