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Украина завоевала 21 медаль на этапе Кубка мира по кикбоксингу
Просто отличный результат
Украинская команда выступила на этапе Кубка мира по кикбоксингу WAKO. Соревнования прошли в эти дни в Австрии. В них приняли участие 2214 участников из 236 клубов и сборных команд, представлявших 34 страны.
Золото в составе Украины завоевали:
Михаил Булгаков (лайт-контакт), Матвей Куявец, Анастасия Мельник (кик-лайт), Марк Гусар (фул-контакт), Вячеслав Ибрагимов, Денис Доценко (К1).
Серебро в активе:
Павел Замятин (лайт-контакт), Даниил Ревко, Виктор Адобаш (кик-лайт), Никита Китченко, Тарас Чорпита (фул-контакт), Матвей Ладанов (К1).
Бронзовый ТОП 3 замкнули:
Даниил Ревко (лайт-контакт), Виктор Приходько, Даниил Кривенко, Александр Лысак, Матвей Куявец (кик-лайт), Марк Бучакчийский, Илона Симонович, Илья Власенко, Александра Нечипоренко (фул-контакт).
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