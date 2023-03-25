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Украина завоевала 21 медаль на этапе Кубка мира по кикбоксингу

Единоборства
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Просто отличный результат

Украина завоевала 21 медаль на этапе Кубка мира по кикбоксингу

UA-Футбол
Новина українською

Украинская команда выступила на этапе Кубка мира по кикбоксингу WAKO. Соревнования прошли в эти дни в Австрии. В них приняли участие 2214 участников из 236 клубов и сборных команд, представлявших 34 страны.

Золото в составе Украины завоевали:

Михаил Булгаков (лайт-контакт), Матвей Куявец, Анастасия Мельник (кик-лайт), Марк Гусар (фул-контакт), Вячеслав Ибрагимов, Денис Доценко (К1).

Серебро в активе:

Павел Замятин (лайт-контакт), Даниил Ревко, Виктор Адобаш (кик-лайт), Никита Китченко, Тарас Чорпита (фул-контакт), Матвей Ладанов (К1).

Бронзовый ТОП 3 замкнули:

Даниил Ревко (лайт-контакт), Виктор Приходько, Даниил Кривенко, Александр Лысак, Матвей Куявец (кик-лайт), Марк Бучакчийский, Илона Симонович, Илья Власенко, Александра Нечипоренко (фул-контакт).

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В статье: кикбоксинг
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