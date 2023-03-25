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Украинские дзюдоисты завоевали две медали в первый день турнира Grand Slam в Грузии

Единоборства
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Украинские дзюдоисты завоевали две медали в первый день турнира Grand Slam в Грузии

Фото: day.kyiv.ua

UA-Футбол
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24 марта в Тбилиси (Грузия) стартовал турнир серии Grand Slam по дзюдо.

До 26 марта 419 дзюдоистов из 61 страны выступят в столице Сакартвело в весовых категориях до 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг и более 100 кг у мужчин, до 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг и более 78 кг у женщин.

Сборная Украины на Grand Slam будет представлена 15 спортсменами.

В первый соревновательный день Артем Лесюк в весовой категории до 60 кг в украинском матче за бронзу победил Дильшота Халматова.

Богдан Ядов в своем поединке за ТОП-3 одолел казаха Гасмана Кыргызбаева.

Напомним, что ранее украинские каратисты завоевали 21 награду на этапе Кубка мира по кикбоксингу.

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В статье: сборная Украины по дзюдо
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