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ФОТО. Конор Макгрегор опубликовал пост, посвященный его десятилетию в UFC

Единоборства
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Ирландец показал свои фото

ФОТО. Конор Макгрегор опубликовал пост, посвященный его десятилетию в UFC

Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост на своей официальной странице в социальных сетях, показав постер со своими изображениями.

Постер посвящён десятилетнему пребыванию Макгрегора в промоушене Даны Уайта.

"Десять лет в UFC", — написал Макгрегор.

Макгрегор присоединился к UFC в 2013 году. Его первым соперником был Маркус Бримедж. Его Конор победил в первом раунде.

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В статье: Конор Макгрегор
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