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ФОТО. Конор Макгрегор опубликовал пост, посвященный его десятилетию в UFC
Ирландец показал свои фото
Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост на своей официальной странице в социальных сетях, показав постер со своими изображениями.
Постер посвящён десятилетнему пребыванию Макгрегора в промоушене Даны Уайта.
"Десять лет в UFC", — написал Макгрегор.
Макгрегор присоединился к UFC в 2013 году. Его первым соперником был Маркус Бримедж. Его Конор победил в первом раунде.
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