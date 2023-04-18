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Василий Михайлов принес Украине первое за 10 лет золото на чемпионате Европы по вольной борьбе

Единоборства
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Долгожданная медаль

Василий Михайлов принес Украине первое за 10 лет золото на чемпионате Европы по вольной борьбе

Фото: twitter.com/OlympicUA

Новина українською

Сборная Украины завоевала золото на чемпионате Европы-2023 по борьбе в Загребе. В финальной схватке победу одержал Василий Михайлов.

В финальной части соревнований в весовой категории до 79 килограммов Василий Михайлов победил чемпиона Европы-2022 грека Георгиоса Кугиумцидиса (3:1).

Следует отметить, что это первая золотая награда Украины в мужской свободной борьбе с 2013 года. Тогда золотые медали завоевал Павел Олейник в весовой категории до 96 килограммов.

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Источник:
sport.24tv

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