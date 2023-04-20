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Конор Макгрегор высказался о пари Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии
Ирландец не в восторге от этой идеи
Getty Images / Global Images Ukraine
Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал пари Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии накануне их поединка
Ранее во время эфира в соцсетях они якобы договорились, что победителю достанется весь призовой фонд.
"Было ли раньше, чтобы бойцы в преддверии очного поединка ставили на кон весь гонорар? В любом случае мы должны прекратить подобную практику. Это непростой труд. Бои могут сложиться как угодно, и удача играет чертовски важную роль. Не стоит ставить свой гонорар на кон. Это глупо. Усердно тренируйтесь. Сражайтесь изо всех сил. Заработайте свои деньги. А затем наслаждайтесь. Дай вам бог здоровья", — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.
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