Конор Макгрегор высказался о пари Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал пари Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии накануне их поединка

Ранее во время эфира в соцсетях они якобы договорились, что победителю достанется весь призовой фонд.

"Было ли раньше, чтобы бойцы в преддверии очного поединка ставили на кон весь гонорар? В любом случае мы должны прекратить подобную практику. Это непростой труд. Бои могут сложиться как угодно, и удача играет чертовски важную роль. Не стоит ставить свой гонорар на кон. Это глупо. Усердно тренируйтесь. Сражайтесь изо всех сил. Заработайте свои деньги. А затем наслаждайтесь. Дай вам бог здоровья", — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.