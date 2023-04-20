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Конор Макгрегор высказался о пари Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии

Единоборства
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Ирландец не в восторге от этой идеи

Конор Макгрегор высказался о пари Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал пари Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии накануне их поединка

Ранее во время эфира в соцсетях они якобы договорились, что победителю достанется весь призовой фонд.

"Было ли раньше, чтобы бойцы в преддверии очного поединка ставили на кон весь гонорар? В любом случае мы должны прекратить подобную практику. Это непростой труд. Бои могут сложиться как угодно, и удача играет чертовски важную роль. Не стоит ставить свой гонорар на кон. Это глупо. Усердно тренируйтесь. Сражайтесь изо всех сил. Заработайте свои деньги. А затем наслаждайтесь. Дай вам бог здоровья", — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

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В статье: Конор Макгрегор
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