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Алина Грушина-Акобия принесла Украине первое золото на чемпионате Европы по спортивной борьбе

Единоборства
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Победу украинка одержала досрочно

Алина Грушина-Акобия принесла Украине первое золото на чемпионате Европы по спортивной борьбе

Фото: kyiv.comments.ua

Новина українською

Алина-Грушина Акобия завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по спортивной борьбе в Загребе (Хорватия).

В весовой категории до 57 кг она победила представительницу из Азербайджана Жалу Алиеву.

В финале Грушина-Акобия смогла одержать убедительную победу над Алиевой. Уже с первых минут столкновения украинка завоевала четыре очка и продолжала атаковать соперницу.

Ключевыми стали последние секунды первой 3-минутки. При счете 10:0 Грушина-Акобия смогла закончить схватку досрочно, сделав удержание.

Отметим, что для Украины это первое золото в женской борьбе на чемпионате Европы. Ранее украинки завоевали 3 серебра.

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В статье: Алина Акобия
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Источник:
Суспільне Спорт

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