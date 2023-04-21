Алина Грушина-Акобия принесла Украине первое золото на чемпионате Европы по спортивной борьбе

Алина-Грушина Акобия завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по спортивной борьбе в Загребе (Хорватия).

В весовой категории до 57 кг она победила представительницу из Азербайджана Жалу Алиеву.

В финале Грушина-Акобия смогла одержать убедительную победу над Алиевой. Уже с первых минут столкновения украинка завоевала четыре очка и продолжала атаковать соперницу.

Ключевыми стали последние секунды первой 3-минутки. При счете 10:0 Грушина-Акобия смогла закончить схватку досрочно, сделав удержание.

Отметим, что для Украины это первое золото в женской борьбе на чемпионате Европы. Ранее украинки завоевали 3 серебра.