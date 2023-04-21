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Алина Грушина-Акобия принесла Украине первое золото на чемпионате Европы по спортивной борьбе
Победу украинка одержала досрочно
Фото: kyiv.comments.ua
Алина-Грушина Акобия завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по спортивной борьбе в Загребе (Хорватия).
В весовой категории до 57 кг она победила представительницу из Азербайджана Жалу Алиеву.
В финале Грушина-Акобия смогла одержать убедительную победу над Алиевой. Уже с первых минут столкновения украинка завоевала четыре очка и продолжала атаковать соперницу.
Ключевыми стали последние секунды первой 3-минутки. При счете 10:0 Грушина-Акобия смогла закончить схватку досрочно, сделав удержание.
Отметим, что для Украины это первое золото в женской борьбе на чемпионате Европы. Ранее украинки завоевали 3 серебра.
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