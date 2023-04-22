Украина выиграла медальный зачет женского Чемпионата Европы 2023 по спортивной борьбе

Женская сборная Украины по спортивной борьбе выиграла медальный зачет Чемпионата Европы 2023, что прошел в эти дни в хорватском Загребе.

Всего наша команда завоевала 6 наград (больше всех сборных), да и качество этих медалей также было самым высоким.

Золотыми призерами континентального первенства стали Алина Грушина-Акобия и Ирина Коляденко, серебро в свой актив записали Оксана Ливач, Юлия Ткач-Остапчук и Алла Белинская, а бронзу взяла Татьяна Сова.

Второе и третье командные места разделили между собой сборные Румынии (2+0+2) и Болгарии (2+0+2).

В зачете очков наши девушки получили 157 пунктов, оторвавшись от Турции (1+1+3) на 21 очко.