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Украина выиграла медальный зачет женского Чемпионата Европы 2023 по спортивной борьбе
Наши девушки – лучшие
UWW
Женская сборная Украины по спортивной борьбе выиграла медальный зачет Чемпионата Европы 2023, что прошел в эти дни в хорватском Загребе.
Всего наша команда завоевала 6 наград (больше всех сборных), да и качество этих медалей также было самым высоким.
Золотыми призерами континентального первенства стали Алина Грушина-Акобия и Ирина Коляденко, серебро в свой актив записали Оксана Ливач, Юлия Ткач-Остапчук и Алла Белинская, а бронзу взяла Татьяна Сова.
Второе и третье командные места разделили между собой сборные Румынии (2+0+2) и Болгарии (2+0+2).
В зачете очков наши девушки получили 157 пунктов, оторвавшись от Турции (1+1+3) на 21 очко.
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