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Сборная Украины по тяжелой атлетике установила национальный рекрд по итогам чемпионата Европы
Отличный результат
фото из свободных источников
Сборная Украины по тяжелой атлетике завершила чемпионат Европы-2023 в Еревани (Армения).
Наши спортсмены завоевали 21 медаль (6 золотых, 8 серебряных, 7 бронзовых).
Восемь медалей для украинских спортсменов на Евро-2023 были добыты по сумме двух упражнений – в рывке и толчке. По количеству этих наград сборная Украины установила национальный рекорд.
Всего за всю историю участия в континентальных первенствах у Украины теперь 41 золото, 38 серебряных и 38 бронзовых медалей.
Медальный зачет ЧЕ-2023:
1. Армения – 36 (12 золотых медалей + 11 серебряных + 13 бронзовых)
2. Румыния – 14 (9 + 3 + 2)
3. Грузия – 17 (8+7+2)
4. Турция – 22 (6+10+6)
5. Украина – 21 (6 + 8 + 7)
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