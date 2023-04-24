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Сборная Украины по тяжелой атлетике установила национальный рекрд по итогам чемпионата Европы

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Сборная Украины по тяжелой атлетике установила национальный рекрд по итогам чемпионата Европы

фото из свободных источников

Новина українською

Сборная Украины по тяжелой атлетике завершила чемпионат Европы-2023 в Еревани (Армения).

Наши спортсмены завоевали 21 медаль (6 золотых, 8 серебряных, 7 бронзовых).

Восемь медалей для украинских спортсменов на Евро-2023 были добыты по сумме двух упражнений – в рывке и толчке. По количеству этих наград сборная Украины установила национальный рекорд.

Всего за всю историю участия в континентальных первенствах у Украины теперь 41 золото, 38 серебряных и 38 бронзовых медалей.

Медальный зачет ЧЕ-2023:

1. Армения – 36 (12 золотых медалей + 11 серебряных + 13 бронзовых)

2. Румыния – 14 (9 + 3 + 2)

3. Грузия – 17 (8+7+2)

4. Турция – 22 (6+10+6)

5. Украина – 21 (6 + 8 + 7)

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