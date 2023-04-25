Единоборства
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Netflix анонсировал документальный сериал Макгрегор навсегда
На экранах он появится в мае
фото - Associated Press
Популярный стриминговый сервис Netflix анонсировал выход документального сериала "Макгрегор навсегда", который посвящён ирландскому бойцу смешанных единоборств, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору.
На официальном YouTube-канале Netflix появился тизер к сериалу, который выйдет на платформе 17 мая.
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