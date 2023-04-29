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Дарья Белодид поделилась секретами правильного питания. Фото

Единоборства
(2 голосов)

Секреты от чемпионки

Дарья Белодид поделилась секретами правильного питания. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками секретом правильного питания. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Ольга Харлан завоевала бронзу на Гран-при в Сеуле.

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В статье: Дарья Белодед
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