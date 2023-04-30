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Беленюк: Наши дзюдоисты теперь не едут на чемпионат мира, это то, о чем я говорил
Трудно не согласиться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Народный депутат Украины, золотой и серебряный призер Олимпийских игр Жан Беленюк прокомментировал решение о допуске россиян и белорусов на чемпионат мира по дзюдо. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Телеграмм:
"Наши дзюдоисты теперь не едут на чемпионат мира… Это то, о чем я говорил, когда комментировал правительственные решения по поводу запрета участия наших спортсменов в международных соревнованиях.
Одним мы не можем запретить, и стыдливо говорим, что это вопрос этики (участие в соревнованиях вместе со спортсменами рф и рб), другим мы говорим – здесь не все так однозначно и главное, чтобы не было очной встречи между командами, а третьим – мы запрещаем участвовать в соревнованиях, иначе будут соответствующие санкции, в частности, будут привлекаться правоохранительные органы.
Так не должно быть! Это только вредит украинскому спорту и украинским спортсменам! У органов государственной власти не может быть никаких сомнений в патриотической позиции наших спортсменов. Все знают, как наши спортсмены вместе с оружием в руках защищают нашу территориальную целостность!
Очевидно, что такие правительственные решения, создающие разные условия для разных категорий спортсменов, не находят и не могут найти понимания. У спортсменов возникает логичный вопрос: почему? И ответа нет. На мой взгляд, такая ситуация представляет угрозу для настоящего и будущего украинского спорта.
Если у органов государственной власти нет законных оснований запретить всем спортсменам, в том числе профессиональным, соревноваться со спортсменами из россии или участвовать в международных спортивных соревнованиях, к которым допущены спортсмены россии, тогда необходимо отменить такой запрет и предоставить право всем спортсменам и спортивным федерациям решать самостоятельно – участвовать в таких соревнованиях или нет. В том числе с учетом вопроса этики.
Подчеркиваю, что это должно быть консенсусное решение среди всех украинских спортсменов, не имея значения, ты профессионал или нет! В противном случае это бомба замедленного действия. Чем больше спортсменов будут видеть подобный подход, тем больше будет вопросов и недовольства! Который сейчас имеет потенциал на рост. Очевидно, сейчас нет никакого консенсуса" – написал он.
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