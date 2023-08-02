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Конор Макгрегор согласен провести бой с Джастином Гэтжи

Единоборства
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Ирландец написал, что подписал контракт

Конор Макгрегор согласен провести бой с Джастином Гэтжи

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор отреагировал на недавнее предложение американского бойца смешанных единоборств Джастина Гэтжи.

Ранее Гэтжи обратился к Макгрегору, написав следующее на своей странице в соцсетях: "Подпиши контракт, большой мальчик".

"Подписал", – написал Макгрегор у себя в социальных сетях.

Напомним, последний бой Конора состоялся два года назад — летом 2021 года.

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В статье: Конор Макгрегор
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