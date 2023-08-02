Конор Макгрегор согласен провести бой с Джастином Гэтжи

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор отреагировал на недавнее предложение американского бойца смешанных единоборств Джастина Гэтжи.

Ранее Гэтжи обратился к Макгрегору, написав следующее на своей странице в соцсетях: "Подпиши контракт, большой мальчик".

"Подписал", – написал Макгрегор у себя в социальных сетях.

Напомним, последний бой Конора состоялся два года назад — летом 2021 года.