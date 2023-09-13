Жан Беленюк примет участие в ЧМ по борьбе

Уже 16 сентября в Белграде стартует чемпионат мира по борьбе и продлится до 24 сентября.

Сборную Украины будет представлять чемпион Жан Беленюк.

Напомним, что Жан планировал завершить карьеру, но все же поможет нашей команде.

Чемпионат мира будет первым из шести турниров, на котором разыгрываются лицензии на Игры-2024.

Состав сборной Украины на ЧМ по борьбе

Вольная борьба (мужчины): Камиль Керимов (весовая категория 57 кг), Валентин Блясецкий (61 кг), Эрик Арушанян (65 кг), Игорь Никифорук (70 кг), Тимур Гадыма (74 кг), Василий Михайлов (79 кг), Владислав Прус (86 кг), Денис Сагалюк (92 кг), Мураз Мчедлидзе (97 кг), Александр Хоцяновский (125 кг).

Греко-римская борьба: Корун Саградян (55 кг), Виктор Петрик (60 кг), Александр Грушин (63 кг), Парвиз Насибов (67 кг), Артур Политаев (72 кг), Дмитрий Васецкий (77 кг), Ярослав Фильчаков ( 82 кг), Жан Беленюк (87 кг), Сергей Омелин (97 кг), Александр Чернецкий (130 кг).

Женская борьба: Оксана Ливач (50 кг), Лиля Горишна (53 кг), Мария Винник (55 кг), Алина Грушина (57 кг), Юлия Ткач (59 кг), Ирина Коляденко (62 кг), Оксана Кухта (65 кг) ), Татьяна Сова (68 кг), Манола Скобельская (72 кг), Анастасия Алпеева (76 кг).