Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дана Уайт больше не является президентом UFC
Организация прекратила свое существование
Промоушен смешанных единоборств UFC, принадлежащий компании Endeavor Group Holdings, и компания WWE официально объединились в новую публичную компанию TKO, а Дана Уайт, занимавший должность президента UFC, назначен генеральным директором промоушена.
Таким образом, юридически Уайт больше не является президентом промоушена.
"Я безмерно рад от того, что нас ждёт в будущем и к чему мы движемся. После этого объединения мы стали намного сильнее, чем были вчера. Я по-прежнему определяю всё, что происходит в UFC, и в этом плане ничего не изменилось. Мы продолжим надирать задницы, как делаем это каждый год.
Для бойцов, представителей СМИ и всех причастных, это все выходит на новый уровень. Все становится гораздо масштабнее. Если мы говорим о тех вещах, которые я планирую сделать до того, как мое время истечет, то сегодня все это осуществить стало намного проще", – сказал Уайт на пресс-конференции.
Популярное сейчас
- Ночью возле Евпатории был уничтожен российский комплекс ПВО С-400 Триумф стоимостью 1,2 миллиарда долларов
- В оккупированном Крыму прогремела серия мощных взрывов. Видео
- Отъезд Верратти, отставка Сантуша и новый тренер для Бундестим. Главные новости за 13 сентября
- Жан Беленюк примет участие в ЧМ по борьбе
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО