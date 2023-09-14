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Дана Уайт больше не является президентом UFC

Единоборства
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Организация прекратила свое существование

Дана Уайт больше не является президентом UFC

Новина українською

Промоушен смешанных единоборств UFC, принадлежащий компании Endeavor Group Holdings, и компания WWE официально объединились в новую публичную компанию TKO, а Дана Уайт, занимавший должность президента UFC, назначен генеральным директором промоушена.

Таким образом, юридически Уайт больше не является президентом промоушена.

"Я безмерно рад от того, что нас ждёт в будущем и к чему мы движемся. После этого объединения мы стали намного сильнее, чем были вчера. Я по-прежнему определяю всё, что происходит в UFC, и в этом плане ничего не изменилось. Мы продолжим надирать задницы, как делаем это каждый год.

Для бойцов, представителей СМИ и всех причастных, это все выходит на новый уровень. Все становится гораздо масштабнее. Если мы говорим о тех вещах, которые я планирую сделать до того, как мое время истечет, то сегодня все это осуществить стало намного проще", – сказал Уайт на пресс-конференции.

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В статье: Дана Уайт
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