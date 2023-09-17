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Президент UFC анонсировал возвращение Макгрегора в октагон
Это должно когда-то закончиться
Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA
Президент UFC Дана Уайт рассказал, что по его информации легенда организации, ирландец Конор Макгрегор активно готовится к возвращению в октагон и скоро снова сразится в клетке. Его слова цитирует MMA Junkie:
"Сейчас Конор снова в спортзале, он тренируется. Я жду увидеть его бой в следующем году" – сказал Уайт.
Отметим, что, по предварительной информации, Макгрегор может вернуться на ринг 16 декабря в рамках шоу UFC 296 в Лас-Вегасе (США), а его соперником может стать местный Майкл Чендлер (23-8).
Напомним, что ранее промоутер
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