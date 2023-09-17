  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Президент UFC анонсировал возвращение Макгрегора в октагон
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент UFC анонсировал возвращение Макгрегора в октагон

Единоборства
Обновлено
(1 голосов)

Это должно когда-то закончиться

Президент UFC анонсировал возвращение Макгрегора в октагон

Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA

UA-Футбол
Новина українською

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что по его информации легенда организации, ирландец Конор Макгрегор активно готовится к возвращению в октагон и скоро снова сразится в клетке. Его слова цитирует MMA Junkie:

"Сейчас Конор снова в спортзале, он тренируется. Я жду увидеть его бой в следующем году" – сказал Уайт.

Отметим, что, по предварительной информации, Макгрегор может вернуться на ринг 16 декабря в рамках шоу UFC 296 в Лас-Вегасе (США), а его соперником может стать местный Майкл Чендлер (23-8).

Напомним, что ранее промоутер рассказал, когда может состояться бой Усик – Фьюри.

По теме
yellow-arrow
Дана Уайт больше не является президентом UFC
yellow-arrow
Жан Беленюк примет участие в ЧМ по борьбе
yellow-arrow
UFC объединился с WWE в новую компанию
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Конор Макгрегор Дана Уайт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде