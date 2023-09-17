Президент UFC анонсировал возвращение Макгрегора в октагон

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что по его информации легенда организации, ирландец Конор Макгрегор активно готовится к возвращению в октагон и скоро снова сразится в клетке. Его слова цитирует MMA Junkie:

"Сейчас Конор снова в спортзале, он тренируется. Я жду увидеть его бой в следующем году" – сказал Уайт.

Отметим, что, по предварительной информации, Макгрегор может вернуться на ринг 16 декабря в рамках шоу UFC 296 в Лас-Вегасе (США), а его соперником может стать местный Майкл Чендлер (23-8).