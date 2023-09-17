Билодид показала болельщикам соблазнительное видео из теплых краев

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым видео. Украинка отдыхает в тёплых краях и не стесняется демонстрировать свои прелести. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Ольга Харлан рассказала о своем отношении к россиянам.