Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жан Беленюк завоевал лицензию на Олимпиаду-2024
Бронза на ЧМ-2023
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский борец Жан Беленюк получил "бронзу" ЧМ-2023 и лицензию на Олимпийские игры-2024, который проходил в Белграде.
В борьбе за медаль Жан одолел Турсинова. Для него это вторая в карьере бронза чемпионата мира по борьбе. Дебютную награду он выиграл в 2014 году. Также борец получил два "золота" и одно "серебро" ЧМ.
Это вторая олимпийская лицензия для Украины по итогам соревнований в Белграде. Первую в женской спортивной борьбе получила Ирина Коляденко.
Популярное сейчас
- Назарий Русин дебютировал за Сандерленд
- Мудрик провел 61 минуту против Астон Виллы и наиграл на показатель 0,21 xA
- АПЛ. Челси – Астон Вилла 0:1. Пациент жил до 58-й минуты
- Украинский борец Фильчаков отказался делать фото с россиянином на чемпионате мира 2023
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО
Новости по теме
- 11:22 Весь спорт Беленюк: Лично хотел бы, чтобы украинские спортсмены поехали на Олимпиаду
- 22:21 Украинские Беленюк - о матче Свитолиной: Не могу понять, украинские спортсмены не должны пожимать руки спортсменам россиянам и белорусам, или не должны вообще участвовать в соревнованиях
- 23:04 Украинские Беленюк опубликовал приказ Минспорта о запрете выступать на соревнованиях, где есть россияне и белорусы