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Жан Беленюк завоевал лицензию на Олимпиаду-2024

Единоборства
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Бронза на ЧМ-2023

Жан Беленюк завоевал лицензию на Олимпиаду-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский борец Жан Беленюк получил "бронзу" ЧМ-2023 и лицензию на Олимпийские игры-2024, который проходил в Белграде.

В борьбе за медаль Жан одолел Турсинова. Для него это вторая в карьере бронза чемпионата мира по борьбе. Дебютную награду он выиграл в 2014 году. Также борец получил два "золота" и одно "серебро" ЧМ.

Это вторая олимпийская лицензия для Украины по итогам соревнований в Белграде. Первую в женской спортивной борьбе получила Ирина Коляденко.

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В статье: Жан Беленюк Олимпиада-2024
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