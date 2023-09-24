Жан Беленюк завоевал лицензию на Олимпиаду-2024

Украинский борец Жан Беленюк получил "бронзу" ЧМ-2023 и лицензию на Олимпийские игры-2024, который проходил в Белграде.

В борьбе за медаль Жан одолел Турсинова. Для него это вторая в карьере бронза чемпионата мира по борьбе. Дебютную награду он выиграл в 2014 году. Также борец получил два "золота" и одно "серебро" ЧМ.

Это вторая олимпийская лицензия для Украины по итогам соревнований в Белграде. Первую в женской спортивной борьбе получила Ирина Коляденко.